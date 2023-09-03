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Глава МИД Франции призвала создать новую архитектуру безопасности России и ЕС

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.

Она отметила, что Россия существует и продолжит существовать.

Министр обратила внимание на то, что Россия занимает большую часть европейского континента.

«Необходимо найти способ вместе с ней выстроить заново надёжную архитектуру безопасности, в интересах стабильности для всех», — сказала Колонна в интервью газете Le Monde.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание Соединённых Штатов и Евросоюза изолировать Россию обернулось их изоляцией.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «изоляция», как горящие западные танки, «валяется в канаве».

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