Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.

«Результаты саммита БРИКС блестящие. «Изоляция» как горящие западные танки валяется в канаве», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что нынешнее расширение объединения БРИКС носит исторический характер.