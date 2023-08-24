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Рамапоса: членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.

Как отметил Рамапоса, члены БРИКС пришли к консенсусу по первому этапу расширения объединения.

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС», — сказал он.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года, добавил Рамапоса.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят брифинг в рамках XV саммита организации. RT ведёт прямую трансляцию.

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