Рамапоса: членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года
Как отметил Рамапоса, члены БРИКС пришли к консенсусу по первому этапу расширения объединения.
«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС», — сказал он.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года, добавил Рамапоса.
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят брифинг в рамках XV саммита организации. RT ведёт прямую трансляцию.