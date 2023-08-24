Рамапоса: членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.