Польский журналист Важеха заявил, что Запад врёт об изоляции России из-за Киева
«Встреча в Йоханнесбурге показывает, в какой степени это манипуляция, а точнее — простая ложь. Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада», — приводит отрывок из его статьи для FPG24 РИА Новости.
Важеха уточнил, что речь идёт в данном случае о большинстве стран Европы, а также о Канаде, США, Австралии, Японии и Южной Корее.
«Но это не большая часть мира», — подчеркнул он.
По словам журналиста, миф о российской изоляции от мирового сообщества появился из-за «огромных доз пропаганды».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание Соединённых Штатов и Евросоюза изолировать Россию обернулось их изоляцией.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «изоляция», как горящие западные танки, «валяется в канаве».
Российский лидер Владимир Путин на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» отметил, что страна будет идти только вперёд, своим собственным путём.