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Польский журналист Важеха заявил, что Запад врёт об изоляции России из-за Киева

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Запад лжёт об изоляции России в мире из-за украинского конфликта, заявил польский журналист Лукаш Важеха.

«Встреча в Йоханнесбурге показывает, в какой степени это манипуляция, а точнее — простая ложь. Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада», — приводит отрывок из его статьи для FPG24 РИА Новости.

Важеха уточнил, что речь идёт в данном случае о большинстве стран Европы, а также о Канаде, США, Австралии, Японии и Южной Корее.

«Но это не большая часть мира», — подчеркнул он.

По словам журналиста, миф о российской изоляции от мирового сообщества появился из-за «огромных доз пропаганды».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание Соединённых Штатов и Евросоюза изолировать Россию обернулось их изоляцией.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «изоляция», как горящие западные танки, «валяется в канаве».

Российский лидер Владимир Путин на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» отметил, что страна будет идти только вперёд, своим собственным путём.

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