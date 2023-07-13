Путин: Россия будет идти вперёд своим собственным путём, но не изолируясь ни от кого
- РИА Новости
По его словам, российские оппоненты рассчитывали, что она отступится и сдастся, но «так не будет».
«Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — подчеркнул Путин.
2 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не находится в изоляции и развивает активные экономические контакты со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что линия западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал.