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Путин: Россия будет идти вперёд своим собственным путём, но не изолируясь ни от кого

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Российский лидер Владимир Путин на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» заявил, что Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём.
Путин: Россия будет идти вперёд своим собственным путём, но не изолируясь ни от кого
  • РИА Новости

По его словам, российские оппоненты рассчитывали, что она отступится и сдастся, но «так не будет».

«Россия будет идти только вперёд, своим собственным путём, не изолируясь ни от кого в то же самое время», — подчеркнул Путин.

2 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не находится в изоляции и развивает активные экономические контакты со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что линия западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал.

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