Россия не находится в изоляции и развивает активные экономические контакты со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Ничуть», — сказал он, цитируя тезис противников России, которые считают, что «Россия находится в изоляции».

По словам Медведева, политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активно развиваются.

«Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции», — отметил он.

Как заявил 16 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продемонстрировал, что планы западных стран по изоляции России провалились.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться.