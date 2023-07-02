Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: Россия — не в изоляции, развивает контакты с Азией, Африкой, Латинской Америкой

Короткая ссылка
Россия не находится в изоляции и развивает активные экономические контакты со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Медведев: Россия — не в изоляции, развивает контакты с Азией, Африкой, Латинской Америкой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Ничуть», — сказал он, цитируя тезис противников России, которые считают, что «Россия находится в изоляции».

По словам Медведева, политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активно развиваются.

«Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции», — отметил он.

Как заявил 16 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продемонстрировал, что планы западных стран по изоляции России провалились.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить