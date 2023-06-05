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Силуанов: Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться

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Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов: Россия является частью мировой экономики и не собирается замыкаться
  • РИА Новости

«Замыкаться не собираемся, продолжим интеграцию нашей экономики по мере возможности в мировую», — сказал Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

Он отметил, что Россия будет искать альтернативы тем закрытым логистическим позициям, по которым страны Запада сейчас принимают решения.

По его словам, российская сторона будет продолжать искать пути продолжения торговли, развития финансовых потоков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

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