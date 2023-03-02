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Лавров: лишь Запад говорит об изоляции России, развивающиеся страны продолжают диалог

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Об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
Лавров: лишь Запад говорит об изоляции России, развивающиеся страны продолжают диалог
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Индию.

«Я не очень понимаю, как можно говорить об изоляции России, когда об этом говорят только наши западные партнёры», — отметил Лавров.

Он сообщил, что коллеги из развивающихся стран продолжают общаться с Москвой, проявляют интерес к посещению России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.

23 февраля газета The New York Times сообщила, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

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