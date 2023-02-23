NYT: попытки США изолировать Россию провалились

Газета The New York Times пишет, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

В материале издания говорится, что изначально США удалось собрать коалицию стран, которые поддержали резолюцию ГА ООН с требованием к России прекратить спецоперацию на Украине.

Однако, как утверждает газета, Запад не смог заполучить столько стран мира, сколько казалось сначала.

«Пока основная коалиция Запада остаётся удивительно прочной, им не удалось убедить остальную часть мира изолировать Россию», — говорится в тексте.

Также издание отмечает, что западные санкции не оказали на Россию ожидаемого эффекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны.