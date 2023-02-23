WP: попытки изолировать Россию терпят крах
- Gettyimages.ru
- © Tom Green
Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.
Отмечается, что «мир далёк от единства» в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине.
«Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции (президента России Владимира. — RT) Путина провалились», — говорится в статье.
В качестве примеров приводятся поддержка России со стороны Китая и Ирана.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны.