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WP: попытки изолировать Россию терпят крах

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Попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал.
WP: попытки изолировать Россию терпят крах
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Green

Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

Отмечается, что «мир далёк от единства» в вопросах, поднятых российской военной операцией на Украине.

«Существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции (президента России Владимира. — RT) Путина провалились», — говорится в статье.

В качестве примеров приводятся поддержка России со стороны Китая и Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны.

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