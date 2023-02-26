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Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части, чтобы помыкать ею

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Страны Запада могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, для чего стремятся разделить Россию на мелкие части.
Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части, чтобы помыкать ею
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно», — сообщил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, после этого Запад намерен «помыкать этими частями и поставить под свой контроль».

Ранее Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны.

Он также отметил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.

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