Путин: россиянам нет равных, когда они вместе
- РИА Новости
«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин в ходе митинга-концерта в «Лужниках».
Ранее стало известно, что Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».
До этого сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.
Отмечается, что в мероприятии участвуют активисты молодёжных и патриотических организаций. Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тыс. человек.