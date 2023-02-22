Путин: россиянам нет равных, когда они вместе

Президент России Владимир Путин заявил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин в ходе митинга-концерта в «Лужниках».

Ранее стало известно, что Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».

До этого сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.

Отмечается, что в мероприятии участвуют активисты молодёжных и патриотических организаций. Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тыс. человек.