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Путин: россиянам нет равных, когда они вместе

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Президент России Владимир Путин заявил, что российским гражданам нет равных, когда они вместе.
Путин: россиянам нет равных, когда они вместе
  • РИА Новости

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин в ходе митинга-концерта в «Лужниках».

Ранее стало известно, что Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».

До этого сообщалось, что зрителям раздали пледы трёх цветов и флаги России. Также развёрнуты полевые кухни.

Отмечается, что в мероприятии участвуют активисты молодёжных и патриотических организаций. Ожидается, что общее число гостей может составить до 200 тыс. человек.

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