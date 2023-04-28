МВФ: экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось
- РИА Новости
Об этом сообщается в докладе Международного валютного фонда.
«Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты», — приводит текст документа ТАСС.
Отмечается, что после падения в II квартале 2022 года российская экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.