МВФ: экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировалось.

Об этом сообщается в докладе Международного валютного фонда.

«Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты», — приводит текст документа ТАСС.

Отмечается, что после падения в II квартале 2022 года российская экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.