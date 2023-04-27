Глава ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жёстких последствий санкций

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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Москве удалось избежать жёстких последствий санкций.
Глава ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жёстких последствий санкций
  • РИА Новости

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций», — приводит РИА Новости его слова в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

Пауэлл отметил, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина «довольно хорошо справляется со своей работой».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.

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