Глава ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жёстких последствий санкций
- РИА Новости
«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций», — приводит РИА Новости его слова в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Пауэлл отметил, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина «довольно хорошо справляется со своей работой».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.
Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.