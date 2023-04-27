Глава ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жёстких последствий санкций

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Москве удалось избежать жёстких последствий санкций.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций», — приводит РИА Новости его слова в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

Пауэлл отметил, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина «довольно хорошо справляется со своей работой».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.