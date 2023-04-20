FT: в ЕС заявили, что с новыми санкциями против России «покончено»

В Евросоюзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено».

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы закончили», — приводит РИА Новости слова собеседника газеты.

По его словам, в случае введения новых санкций «будет больше исключений, чем мер».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что об изоляции России говорит только Запад, в то время как развивающиеся страны продолжают диалог с Москвой.

Газета The New York Times отмечала, что попытки США завести Россию в изоляцию окончились провалом.