Лавров: политика западных стран по изоляции России потерпела полный провал

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что линия западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал.

Об этом российский министр сказал в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

«Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.

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