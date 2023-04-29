Лавров: политика западных стран по изоляции России потерпела полный провал
Об этом российский министр сказал в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.
«Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России», — подчеркнул Лавров.
Дипломат отметил, что усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.