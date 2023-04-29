Лавров: политика западных стран по изоляции России потерпела полный провал

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что линия западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал.

Об этом российский министр сказал в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

«Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что усилия США и их союзников, которые они прилагают с целью повернуть вспять ход истории, терпят фиаско.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.