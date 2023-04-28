Шойгу заявил о крахе всех попыток Запада давить на партнёров России для её изоляции

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.
Шойгу заявил о крахе всех попыток Запада давить на партнёров России для её изоляции
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Развёрнута масштабная информационная кампания по компрометации российского руководства и проводимой им политики», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Запад демонстрирует бескомпромиссность в своих попытках усилить давление даже вопреки ущербу собственным экономическим и политическим интересам.

«Однако все эти попытки терпят крах», — подчеркнул он, выразив при этом признательность членам ШОС за принципиальную позицию и поддержку.

Ранее Шойгу заявил, что практически все страны НАТО задействовали весь свой боевой потенциал в попытках противоборства с российской стороной.

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