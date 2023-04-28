Шойгу заявил, что боевой потенциал почти всех стран НАТО был задействован против России

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели заявил, что практически все страны НАТО задействовали весь свой боевой потенциал в попытках противоборства с российской стороной.
Шойгу заявил, что боевой потенциал почти всех стран НАТО был задействован против России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наёмников», — цитирует его РИА Новости. 

Он отметил, что СВО на Украине также продемонстрировала, что Запад заранее готовился к борьбе с Россией, что указывает на заблаговременный настрой на конфликт.

«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — констатировал он.

Ранее Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

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