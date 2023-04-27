Министр обороны России Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание в рамках ШОС
- РИА Новости
«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности», — заявили в министерстве.
В совещании ожидается участие министров обороны России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также генсекретаря ШОС.
Главы военных ведомств Белоруссии и Ирана будут участвовать в качестве государств-наблюдателей.
Также глава российского МИД Сергей Лавров 4–5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.