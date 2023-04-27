Министр обороны России Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание в рамках ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии Нью-Дели. 28 апреля там состоится совещание министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности», — заявили в министерстве.

В совещании ожидается участие министров обороны России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также генсекретаря ШОС.

Главы военных ведомств Белоруссии и Ирана будут участвовать в качестве государств-наблюдателей.

Также глава российского МИД Сергей Лавров 4–5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.