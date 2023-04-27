МИД: Лавров 4—5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии

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Глава российского МИД Сергей Лавров 4—5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.
МИД: Лавров 4—5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии
  • РИА Новости

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии», — заявила она.

Захарова уточнила, что на полях заседания у Лаврова «запланирован ряд двусторонних встреч».

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что объединение намерено последовательно расширять взаиморасчёты в национальных валютах среди членов организации.

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