МИД: Лавров 4—5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии

Глава российского МИД Сергей Лавров 4—5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В период с 4 по 5 мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Индии», — заявила она.

Захарова уточнила, что на полях заседания у Лаврова «запланирован ряд двусторонних встреч».

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что объединение намерено последовательно расширять взаиморасчёты в национальных валютах среди членов организации.