ШОС намерена последовательно расширять взаиморасчёты в нацвалютах

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что объединение намерено последовательно расширять взаиморасчёты в национальных валютах среди членов организации.

Соответствующее заявление он сделал на проходящем на Хайнане Боаоском азиатском форуме.

«Сегодня на повестке дня — реализация дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах государств — членов ШОС», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что важный фактор развития внутрирегиональной торговли и инвестиций между странами ШОС — это «последовательное расширение государствами-членами практики использования нацвалют».

Чжан Мин подчеркнул, что соответствующий процесс будет протекать «в соответствии с нормами и принципами международного права, с учётом национальных интересов всех участников».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона ожидает роста использования нацвалют в расчётах с Китаем за поставки энергоресурсов.