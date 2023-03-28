ШОС намерена последовательно расширять взаиморасчёты в нацвалютах
Соответствующее заявление он сделал на проходящем на Хайнане Боаоском азиатском форуме.
«Сегодня на повестке дня — реализация дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах государств — членов ШОС», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что важный фактор развития внутрирегиональной торговли и инвестиций между странами ШОС — это «последовательное расширение государствами-членами практики использования нацвалют».
Чжан Мин подчеркнул, что соответствующий процесс будет протекать «в соответствии с нормами и принципами международного права, с учётом национальных интересов всех участников».
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона ожидает роста использования нацвалют в расчётах с Китаем за поставки энергоресурсов.