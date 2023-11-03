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Орбан: Европе нужна система безопасности, приемлемая для России и Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.
Орбан: Европе нужна система безопасности, приемлемая для России и Украины
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом он заявил в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств.

По мнению Орбана, подход Европейского союза к конфликту на Украине закончился полным крахом, поэтому необходим другой план, предусматривающий прекращение огня и запуск мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины», — цитирует венгерского премьера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.

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