Орбан: Европе нужна система безопасности, приемлемая для России и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Европе необходима новая система безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

Об этом он заявил в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств.

По мнению Орбана, подход Европейского союза к конфликту на Украине закончился полным крахом, поэтому необходим другой план, предусматривающий прекращение огня и запуск мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины», — цитирует венгерского премьера ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о необходимости выстраивания архитектуры безопасности России и Европы.