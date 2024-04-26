«Хозяин дал отмашку»: почему соседи Киева заявили о готовности принять меры по возвращению украинских мужчин на родину

Литва намерена последовать примеру Польши и принять меры по возвращению подлежащих мобилизации военнообязанных граждан Украины на родину, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Ранее власти Польши объявили о готовности содействовать Киеву в возвращении находящихся в стране украинцев призывного возраста. Эксперты констатируют, что такое решение со стороны «союзников» Украины последовало после принятия нового закона о мобилизации и одобрения в США допфинансирования для Киева. Чтобы удовлетворить военные аппетиты киевского режима Запад готов пренебречь правами беженцев, подчёркивают аналитики.

Литва может последовать примеру Польши и принять меры по возвращению украинских мужчин призывного возраста на родину. Но власти страны пока не определились с тем, в каком формате это будет реализовано, заявил журналистам глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить на Украину — этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц. — RT) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты... и от польской стороны. Так что давайте подождём и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», — сказал Кащюнас.

Министр добавил, что точное количество украинцев призывного возраста, которые находятся в Литве, пока определить сложно.

Напомним, 24 апреля глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News сообщил, что Варшава готова помогать Киеву в выявлении военнообязанных украинцев, находящихся на территории Польши.

Косиняк-Камыш добавил, что многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в кафе и при этом постоянно слышат призывы прикладывать все силы, чтобы помогать Украине.

Бессрочный запрет

С 23 апреля МИД Украины временно запретил оказывать консульские услуги находящимся за границей военнообязанным гражданам своей страны. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на письмо первого замминистра иностранных дел страны Андрея Сибиги. Согласно этому распоряжению, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь возможность оформить документы лишь для возвращения на родину.

Министерство иностранных дел Украины

РИА Новости

В письме замминистра отмечалось, что распоряжение МИД Украины действует «до получения дополнительных разъяснений» о порядке применения положений закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу 18 мая.

В свою очередь, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба выступил с заявлением на своей странице в соцсети Х, что, находясь за рубежом, гражданин не освобождается от своих обязанностей перед Родиной, и назвал подписанное им распоряжение справедливым.

«Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдаёт свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает», — приводит его слова РБК-Украина.

По словам Кулебы, в скором времени МИД Украины обнародует разъяснения о порядке получения консульских услуг мужчинами мобилизационного возраста в зарубежных дипучреждениях с приближением сроков вступления в действие закона о новых правилах мобилизации и после его вступления в силу.

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На следующий день, 24 апреля, в польских и украинских СМИ появилась информация, что в одном из паспортных центров в Варшаве образовалась очередь примерно из 300 украинцев, которые требовали выдать им новые паспорта. Однако, по данным польских СМИ, в выдаче документов им было отказано — в окошке паспортного центра ГП «Документ» (находится под управлением Государственной миграционной службы Украины) можно было получить только справку, дающую разрешение на пересечение границы.

Напомним, распоряжение о приостановке оказания консульских услуг для украинцев призывного возраста, находящихся за рубежом, было выпущено вскоре после подписания 16 апреля Владимиром Зеленским спорного закона о мобилизации.

В этом документе содержится несколько норм, которые значительно ужесточают мобилизационный режим. В частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, предписано иметь действительные и обновлённые военно-учётные документы для получения нового загранпаспорта.

После принятия этого закона украинцы, находящиеся за пределами страны, принялись штурмовать консульства страны для обновления документов, в соцсетях стали появляться видеозаписи потасовок между людьми, стоящими в очередях. После одного из инцидентов консульство в Варшаве прекратило обслуживание в порядке живой очереди и ввело электронную запись. Украинское консульство в Лондоне также создало отдельную электронную очередь, при этом в ней нельзя оформить паспорт в случае утраты документа, а запись для украинцев, проживающих в Шотландии и Северной Ирландии, и вовсе была закрыта.

По указанию Вашингтона

Несмотря на то, что Польше и Литве выгодна трудовая миграция с Украины, они готовы на выдворение украинцев обратно по указанию из США, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

«Таким образом власти Литвы и Польши демонстрируют, что готовы выполнять директивы военных планировщиков из Вашингтона. В данном случае они будут первыми, кто поможет Киеву с привлечением сбежавших лиц мужского пола к службе на Украине», — сказал собеседник RT.

Паспортный контроль в Польше

Gettyimages.ru

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При этом с большой долей вероятности украинцы, не желающие становиться частью очередного «контрнаступа», наверняка попытаются покинуть эти страны, добавил Неменский.

«Пока юридически непонятно, как украинцы смогут обезопасить себя от действий своих властей и какие шаги предпримут польские и литовские власти. Несомненно, многие сбегут в Германию и другие страны, которые заранее объявили, что польскому примеру следовать не будут. Скорее всего, результат этой кампании будет весьма ограниченным. Думаю, всё это больше останется в сфере громких заявлений, пиара по участию в кампании по организации помощи Украине, а не в виде реальных действий», — отметил эксперт.

На фоне возобновления военной помощи от США Киев сейчас стремится собрать как можно больше живой силы, подчеркнул Олег Неменский.

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«Киеву нужно привлечь как можно большее количество призывников под новую военную помощь, которая будет поступать на Украину в ближайшие месяцы. Удерживать фронт тем, что имеется сейчас, у Киева не получается — ВСУ потихоньку отступают. А нехватка живой силы грозит потенциальным обрушением фронта. Поэтому Киев очень озабочен мобилизационной кампанией. Ресурс для этого есть, но вопрос в том, насколько украинские власти способны эффективно провести мобилизационную кампанию», — констатировал политолог.

Со своей стороны, доцент МГУ Борис Межуев назвал парадоксальной ситуацию с позицией властей Польши и Литвы по вопросу репатриации украинских беженцев.

«В современной истории такое припомнить сложно. Очевидно, что эти меры недемократические, особенно, если беженцев будут действительно «отлавливать». Это будет несомненным нарушением прав человека, так как они имеют права не участвовать в боевых действиях. Украинцев будут выдавать Киеву «на мясо», потому что закончилась живая сила для новых наступлений. Конечно, уехавшие из страны идти обратно на убой не хотят и будут сопротивляться — уже начались акции протеста в консульских отделах», — отметил эксперт.

Особенно обидно украинцам будет из-за того, что в Польше и Литве бок о бок с ними проживают и многочисленные русские политэмигранты, беженцы и отказники, которых никто не отлавливает, обратил внимание Межуев.

Очевидно, что недавнее принятие на Украине закона о мобилизации, а теперь и подобные решения властей Литвы и Польши последовали вслед за решением США возобновить военную поддержку Киева, сказал политолог.

«Конечно, все эти процессы напрямую связаны с решением Вашингтона. Хозяин дал отмашку. Это мотивирует европейские страны на агрессивные шаги и принятие подобных решений. Они переступают через формальные права и свободы украинских беженцев для обеспечения победы режима в Киеве», — подчеркнул Борис Межуев.

Однако насколько эффективными будут подобные меры сказать сложно, добавил аналитик.

«Некоторые страны Европы уже предупредили Киев, что выдавать или репатриировать беженцев не станут. И вряд ли люди, которых удастся вернуть из Польши и Литвы на Украину, сыграют большую роль в военном плане. Вместе с тем такое попрание прав и свобод произведёт куда больший эффект в психологическом и общественном плане, чем в военном, так как правительства стран, причастных к подобным нарушениям закона, потеряют в глазах людей легитимность, и не только среди украинцев», — заключил собеседник RT.