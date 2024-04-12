«Военная диктатура в чистом виде»: как киевский режим ужесточает правила мобилизации на Украине

Верховная рада Украины во втором чтении приняла спорный законопроект, который ужесточает правила мобилизации. Его обсуждали с начала 2024 года, но после принятия в первом чтении вернули на доработку. Из новой редакции документа убрали норму о демобилизации военных, отслуживших 36 месяцев. Как пишут украинские СМИ, на этом якобы настоял главком ВСУ Александр Сырский. Помимо прочего, закон предусматривает новые ограничения, включая обязательное ношение военного билета для всех мужчин от 18 до 60 лет, вручение повестки без передачи лично в руки военнообязанному, регулярное переосвидетельствование инвалидов для получения отсрочки от призыва, а также широкий спектр штрафов и санкций. С точки зрения аналитиков, таким образом киевский режим выполняет указания своих «западных партнёров», которые намерены вести боевые действия «до последнего украинца».

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учёта».

За проголосовали 283 депутата, против — один, воздержались 49. После принятия закона во втором чтении его должен подписать спикер Рады и передать на утверждение Владимиру Зеленскому. Спустя месяц после визирования документ вступит в силу.

Напомним, эта инициатива, вызвавшая значительный резонанс в республике, была одобрена в первом чтении ещё 7 февраля, однако с тех пор документ несколько раз отзывался и возвращался на доработку.

Бессрочная служба

Законопроект №10449 существенно ужесточает правила мобилизации. Так, из него была исключена норма о демобилизации военных, которые уже отслужили 36 месяцев. Это означает, что все мобилизованные должны будут нести службу до завершения боевых действий. Как утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники в оборонном комитете Рады, на этом настоял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время из текста законопроекта были изъяты два пункта, вызвавшие наибольшее возмущение в обществе: об электронных кабинетах военнообязанных для получения повесток и блокировке банковских счетов уклонистов.

Верховная рада

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© Keystone Press Agency

При этом в документе содержится целый ряд положений, предусматривающих усиление регулирования этой сферы.

Так, с момента вступления закона в силу всем военнообязанным даётся 60 дней на то, чтобы обновить свои данные в ТЦК (территориальный центр комплектования — украинское обозначение военкомата). Это делается в очной или электронной форме, в противном случае гражданину грозит штраф от 17 тыс. до 22,5 тыс. гривен (от 40 тыс. до 54 тыс. рублей), а также возможное лишение прав на управление автомобилем.

Кроме того, повестка из ТЦК будет считаться полученной даже без вручения лично в руки военнообязанному. Если его не застали по месту пребывания, датой «вручения» будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности лично передать повестку.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут в обязательном порядке носить с собой военный билет, проверять наличие которого смогут сотрудники ТЦК, полиция и пограничники. Также без военного билета военнообязанные за рубежом не смогут получить новый паспорт.

«Это касается и юношей от 18 лет, которые могли уехать с Украины ещё до совершеннолетия. То есть, чтобы за границей можно было получать украинские документы, нужно ехать на Украину и получать военный билет. Но, поскольку с Украины потом не выпустят, это не имеет смысла», — пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

От мобилизации освободили сотрудников Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, прокуратуры и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также руководителей органов госвласти, депутатов, судей, министров и их заместителей. Мобилизация также не коснётся 50% госслужащих категорий Б и В и сотрудников стратегических предприятий.

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При этом без права на отсрочку остались соискатели второго высшего образования, а инвалидам для её получения придётся регулярно проходить переосвидетельствование.

Представители киевского режима неоднократно заявляли, что для изменения ситуации на поле боя нужно призвать больше военнослужащих. Так, в декабре 2023 года Зеленский заявил, что командование ВСУ предложило дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек.

Однако Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего, впоследствии опроверг эту информацию. Военачальник пояснил, что у Генштаба нет права предлагать законодательные инициативы, поэтому «никакого запроса на какие-то там цифры» военные не делали и официальных документов правительству не подавали.

В марте 2024-го новый главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что число 500 тыс. было «существенно уменьшено» после уточнения боевого состава вооружённых сил. По его словам, командование ожидает достаточного притока людей на военную службу — как мобилизованных, так и добровольцев.

Напомним, что на Украине в феврале 2022 года была объявлена всеобщая мобилизация, которая уже несколько раз продлевалась. В сентябре 2023-го власти страны расширили перечень категорий граждан, годных к мобилизации, а также значительно сократили список медицинских противопоказаний.

Ко всему прочему, киевский режим запрещает мужчинам призывного возраста покидать страну, а также делает попытки добиться от стран Евросоюза репатриации находящихся там военнообязанных граждан Украины.

Количество и качество

Аналитики обращают внимание на то, что резонансный украинский законопроект о мобилизации очень долго шёл к принятию, что однозначно говорит о его крайней непопулярности в обществе.

«Значительная часть украинцев объективно устала от войны и в особенности от откровенного произвола ТЦК, который наблюдается во многих городах. В социальных сетях можно найти много контента, подтверждающего незаконность действий сотрудников ТЦК и их методов вербовки военнообязанных. Это очень дискредитировало мобилизацию на Украине как таковую. Однако ситуация на фронте сейчас складывается такая, что у Киева нет выбора, потому что у ВСУ не хватает людей», — отметил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Владимир Зеленский и Александр Сырский

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© Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency

Исключение из документа положения о демобилизации фактически означает, что, попав на фронт, украинские солдаты уже не имеют какой-либо возможности вернуться домой, добавил Сергей Маргулис.

Он также счёл примечательным тот факт, что данный закон приняли после того, как на Украине были отменены парламентские, а затем и президентские выборы.

«Это военная диктатура в чистом виде, где людей хватают на улицах и не дают им покинуть страну. Однако предпосылок социальных протестов в связи с принятием этого законопроекта нет. Несмотря на большое количество недовольных, нет политической силы, которая могла бы консолидировать их вокруг себя и отправить на улицы. Реальных перспектив в обозримом будущем для какого-нибудь «майдана» не просматривается», — рассуждает Маргулис.

Со своей стороны, доцент МГУ Борис Межуев считает, что даже если власти Украины смогут набрать новых людей в ВСУ с помощью нового закона, то для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, этого всё равно будет недостаточно.

«На Западе уже говорят, что даже такая мобилизация не поможет Украине восполнить нехватку сил. Отсюда все размышления относительно участия войск НАТО, наёмников, добровольцев, которые в последнее время циркулируют в Европе. Демографически всё равно Украина не справится, тем более если будут сформированы какие-то другие линии фронта», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что минувшим летом у Киева уже были необходимые людские ресурсы и достаточные объёмы оружия, однако распорядиться ими украинские власти не смогли.

«Тогда в рамках разрекламированного контрнаступления было непонятно, зачем угроблено множество людей. В этом контексте ужесточение мобилизации выглядит несуразным. Если будут дальнейшая эскалация конфликта и расширение границ спецоперации, отсидеться действительно никому не удастся. Это самоубийственная политика для Украины, которая должна признать реалии и вступить в переговоры, но не по своей «формуле мира», — констатировал Межуев.

Ужесточение мобилизационных правил говорит о кризисе людских ресурсов на Украине, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко.

«Мобилизационных ресурсов в существующих возрастных ограничениях на Украине уже не осталось. Кто-то сбежал, кто-то уничтожен, кто-то ранен и больше не может служить, поэтому сейчас идут разговоры и принимаются законы о снижении возраста мобилизации и даже о призыве женщин. Это говорит о том, что ситуация на Украине катастрофическая и киевский режим, как утопающий, хватается за соломинку, манипулируя призывным возрастом и другими ограничениями», — подчеркнул Хроленко.

При этом, по его словам, вопрос, насколько пригодными к службе будут украинцы, мобилизованные в соответствии с новыми правилами, остаётся открытым.

«Вооружённые силы — это не только количество, но и прежде всего качество подготовки личного состава и вооружения. Если численность личного состава такими методами можно как-то скорректировать, то его качество с военной точки зрения всё равно останется низким. Даже если по итогам текущего года призвать 1 млн мужчин, это только ослабит ВСУ, потому что у них не будет ни должного уровня подготовки, ни оружия», — пояснил эксперт.

Очевидно, что ужесточить правила мобилизации от Киева потребовал Запад, добавил Хроленко.

Украинские призывники

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© Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com

«Зеленский выполняет то, что ему скажут в США или Великобритании. Периодически приезжают гонцы и выдают ему новые инструкции», — считает эксперт.

Он выразил уверенность, что Запад намерен продолжать вести боевые действия «до последнего украинца», — гражданам страны устами местных политиков и военачальников откровенно говорят, что на фронт пойдут все.

«Вряд ли кого-то вдохновит такое обращение, такая аргументация и такая мотивация. Украинские лидеры твердят людям, что они должны добровольно идти умирать за интересы США, иначе их найдут и покарают», — заключил Хроленко.