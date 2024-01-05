«Все мифы о превосходстве развеяны»: почему ВСУ воздерживаются от применения на фронте американских танков Abrams

Американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине, пишут западные СМИ. Там констатируют: пока неясно, что делает с этой техникой киевский режим и какой бригаде ВСУ она может быть передана. Опрошенные RT эксперты напоминают, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, которые Украина не может обеспечить в должной мере. Кроме того, в ходе провалившегося контрнаступления ВСУ западная техника понесла значительные имиджевые потери, что учитывают в Вашингтоне, напоминают аналитики.

Американские основные боевые танки M1 Abrams, переданные Вашингтоном киевскому режиму, до сих пор не были замечены в использовании на Украине, пишет Forbes.

«Прошло уже два месяца с тех пор, как американские танки M1 прибыли на Украину. И вот уже два месяца мы не видели никаких свидетельств (их применения. — RT)», — отмечает обозреватель издания.

По его словам, «неясно, что Украина делает со своими Abrams в количестве 31 единицы» и какой из бригад ВСУ они могут быть переданы. При этом, если украинское военное командование всё же решится использовать эти машины, им потребуется дополнительная защита от российских FPV-дронов, подчёркивает аналитик.

«Почти неизбежно, что некоторые из своих четырёхместных 68-тонных танков M1 Украина потеряет. Переданные Киеву уже не новые M1A1SA 2000-х годов — одни из самых хорошо защищённых танков в мире, но их нельзя назвать неуязвимыми для атак», — констатирует автор Forbes.

Американские тяжеловесы

Напомним, президент США Джо Байден одобрил отправку на Украину танков Abrams почти год назад — 25 января 2023-го. До этого Киев требовал от стран НАТО поставить ему основные боевые танки, однако члены блока, опасаясь эскалации, воздерживались от такого шага, ожидая соответствующего решения со стороны Вашингтона. После этого танки Киеву направили Германия, Дания, Великобритания и Франция.

Впрочем, западные эксперты практически сразу усомнились, что ВСУ смогут эффективно использовать американские гусеничные машины. Так, журнал Newsweek, комментируя планы Вашингтона, опубликовал предупреждения военных аналитиков о том, что Abrams чрезвычайно требовательны к топливу и требуют должного уровня логистической и технической поддержки, который не способна обеспечить Украина.

Танк M1 Abrams

globallookpress.com

В частности, опрошенные Newsweek специалисты отмечали, что из-за особенностей газотурбинного двигателя M1 Abrams фактически не имеет функции холостого хода и потребляет очень много топлива. При этом, в отличие от советских и российских танков, которые могут работать на различных видах топлива, M1 Abrams использует штатное авиационное реактивное горючее JP-8.

Кроме того, Abrams — один из самых тяжёлых танков в мире, и в зависимости от модификации (уровня бронирования) его вес может достигать 63 т. Для сравнения, масса российского танка Т-90М — 48 т.

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Внушительный вес Abrams значительно усложняет их транспортировку к месту боевых действий, особенно при пересечении мостов и движении по дорогам, которые не рассчитаны на подобные нагрузки.

Первоначально предполагалось, что американские танки поступят на Украину не ранее конца 2023 года. Однако 25 сентября газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что первая партия M1 Abrams уже прибыла на Украину. Источники утверждали, что танки были направлены Киеву раньше обозначенного срока, чтобы успеть принять участие в контрнаступлении.

Получение Abrams подтвердил и Владимир Зеленский, который заявил, что машины уже «готовятся усилить» украинские бригады, и поблагодарил союзников за исполнение договорённостей. При этом точное количество поставленных Киеву M1 Abrams не называлось.

«Результат известен заранее»

С точки зрения опрошенных RT аналитиков, априори было ясно, что ВСУ вряд ли будут использовать Abrams так же широко, как немецкие Leopard или даже французские колёсные танки AMX.

«Практически сразу же начальник войсковой разведки Украины Кирилл Буданов в одном из интервью оценил перспективы и возможности использования этих танков — в обычном бою их применять не станут. Танк чрезмерно тяжёлый, двигатель у него капризный. Просто так в любое время года и в любой местности его не бросишь в бой. Он боится и грязи, и бездорожья. Сейчас мороз и земля твёрдая, тем не менее внезапное потепление может застать эти танки врасплох, и они увязнут в распутице», — заметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он допустил, что киевский режим впоследствии может решиться на использование Abrams в какой-нибудь операции, планируемом на грядущую весну «реванше», для разработки плана которого на Украину отправили американского генерала Антонио Агуто.

Танк M1 Abrams c минным тралом

© Matthias Merz/picture alliance via Getty Images

Кошкин также напомнил, что контрнаступление ВСУ 2023 года нанесло серьёзный имиджевый урон западной технике и прочим вооружениям.

«Украинская летняя кампания оказалась первым серьёзным фиаско, которое потерпели западные производители оружия. Президент РФ Владимир Путин ранее подчёркивал, что Украина получила все обещанные танки, но как-то изменить положение ВСУ не удалось — контрнаступление провалилось, а вся поставляемая техника не оправдала надежд», — констатировал политолог.

По словам военного обозревателя Александра Хроленко, танки M1 Abrams были разработаны для нужд американской армии с целью использования в конфликтах, отличающихся от ситуации, которая сложилась на Украине. Кроме того, эти машины уже почти достигли потолка модернизационных возможностей, полагает эксперт.

«Их пытаются усовершенствовать, оснащая новыми системами защиты, связи и прицеливания, но у каждого типа оружия есть свои пределы модернизации, и Abrams к ним уже вплотную приблизились», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что в США уже могли наблюдать, как горят куда более практичные немецкие танки Leopard в ходе так называемого контрнаступления ВСУ.

«Не исключено, что американские кураторы попросили своих подопечных в Киеве не подставлять оборонную промышленность США фотографиями уничтоженных танков Abrams, которые бы неизбежно появились при их применении на передовой. Первоначально Вашингтон одобрил передачу Abrams только потому, что требовалось таким образом подстегнуть ФРГ разблокировать поставки Leopard киевскому режиму. Три десятка американских танков никогда бы ни на что не повлияли, их отправили на Украину просто для затравки», — пояснил Хроленко.

По мере истощения возможностей ВСУ танки Abrams могут появиться на самых разных участках фронта, однако итог их применения достаточно предсказуем, считает аналитик.

«Они могут появиться где угодно, но результат известен заранее — они будут гореть. ВСУ могут бросить их туда, где уж совсем плохо, в последний бой на широком пространстве от Харьковского направления до «Авдеевской петли», Запорожского направления. При этом Abrams могут действовать только там, где есть железная дорога, потому что эти танки потребляют огромное количество специального авиационного топлива, они не могут своим ходом преодолеть дистанцию в 200—300 км», — рассуждает военный эксперт.

С его точки зрения, было сразу очевидно, что радикально повысить возможности ВСУ эти бронемашины не могли.

«По итогам минувшего года российская армия получила 1,5 тыс. новых и модернизированных танков. Такие темпы производства США и другим странам НАТО даже не снились. Для возрождения своего ВПК им потребуются годы, а по некоторым направлениям — десятилетия. Кадры горящих импортных танков на Украине, разумеется, повлияли на престиж западного ВПК. Все мифы о превосходстве западного оружия развеяны», — резюмировал аналитик.