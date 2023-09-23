Глава ГУР Буданов признал, что американские танки Abrams «долго не проживут»

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов признал, что американские танки Abrams «долго не проживут» на поле боя.

Об этом он сказал в интервью порталу War Zone.

По словам Буданова, такие танки нужно использовать в специфических, хорошо подготовленных операциях.

«Потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», — констатировал глава ГУР.

Кроме того, Буданов признал, что ожидаемые в Киеве оперативно-тактические ракеты ATACMS не смогут изменить ситуацию на фронте.

Он выразил уверенность, что США должны передать ВСУ по меньшей мере «сотни единиц такого оружия», чтобы добиться эффективности.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий средства ПВО.

Также Байден заявил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.