Украине стоит использовать имеющиеся у неё танки Т-64, а не западные Abrams и Leopard для прорыва эшелонированной обороны ВС РФ. Такое мнение в СМИ высказал бывший советник главкома ВСУ Дэн Райс. По его словам при штурме хорошо укреплённых позиций лучше жертвовать старыми Т-64. При этом США ожидают, что передача Киеву танков Abrams начнётся в сентябре этого года. Военные эксперты отмечают, что смена техники не поможет ВСУ изменить ход неудавшегося контрнаступления. А подобные советы беречь западную технику связаны с попыткой сохранить её имидж, добавляют аналитики.

Украине стоит больше использовать старые советские танки, например Т-64, в ходе контрнаступления, так как полученную от Запада технику не следует тратить на попытки штурма позиций Вооружённых сил РФ. Такой тезис содержится в статье журнала Newsweek.

Издание приводит мнение Дэна Райса — отставного американского офицера, который ранее был советником главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Ты не будешь рисковать своими лучшими танками, чтобы прорваться через минные поля с известным местоположением», — пояснил Райс.

Он добавил, что при штурме хорошо укреплённых позиций ВС РФ «лучше жертвовать» старыми Т-64, тогда как танки Leopard и Abrams будут более эффективны, если ВСУ удастся прорваться через российские оборонительные рубежи.

Кроме того, по словам автора Newsweek, российские войска без труда обнаруживают западные танки из-за «географических особенностей местности» в Запорожской области, где ВСУ проводят наступательные операции.

Танковый вопрос

Напомним, что силы киевского режима ведут наступательные действия с 4 июня. По данным Минобороны РФ на начало августа, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолётов и 25 танков Leopard.

Подбитые Leopard и Bradley

© Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что украинские войска не добились успеха ни на одном направлении так называемого контрнаступления. В конце июля он заявил, что ВСУ потеряли 415 танков и более 1,3 тыс. бронемашин разного класса с 4 июня.

Киевский режим на протяжении года неоднократно требовал у стран Запада поставок основных боевых танков, которые должны были обеспечить успех контрнаступления ВСУ, первоначально запланированного на весну.

Однако за последние месяцы западные СМИ и экспертное сообщество неоднократно отмечали, что западные танки не оказали значимого влияния на ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Так, ещё в апреле издание Asia Times выпустило материал «Американские, британские и немецкие танки не подходят для войны на Украине».

В нём отмечалось, что превозносимые киевскими и западными политиками танки стран НАТО имеют хорошо известные российским военным слабые места.

Кроме того, отмечало издание, у западных танков нет систем активной защиты — важнейшего средства по сохранению машин и экипажей от современных противотанковых комплексов и средств поражения.

В июне в соцсетях появились фотографии подбитых танка Leopard и машин пехоты Bradley 33-й механизированной бригады и 47-й штурмовой бригады ВСУ, уничтоженных в Запорожской области.

«Украинские войска потеряли несколько БМП Bradley и танк Leopard 2 в неудачной попытке прорвать российскую линию обороны на юге Украины», — написал про это американский журнал Forbes.

В свою очередь, газета The Washngton Post в своём июльском материале о наступлении ВСУ отметила, что из-за эффективной обороны украинские силы зачастую идут на позиции ВС РФ вовсе без техники.

«Вместо того чтобы пытаться прорваться вперёд на боевых машинах пехоты и боевых танках, предоставленных западными союзниками в помощь Украине в этом контрнаступлении, подразделения медленно продвигаются вперёд пешим ходом», — отметила газета.

Позднее издание Business Insider опубликовало материал, в котором, ссылаясь на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского, констатировало, что «западные танки оказываются неэффективны против многослойных российских минных полей».

Несмотря на это, страны Запада не отказываются от поставок на Украину основных боевых танков. Так, в конце июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон по-прежнему собирается поставить Киеву танки M1A1 Abrams этой осенью.

Он отказался назвать более конкретную дату, однако позднее СМИ сообщили, что передача танков Abrams украинской стороне начнётся в сентябре.

Ранее отмечалось, что к концу лета около 200 украинских военнослужащих должны завершить обучение по применению Abrams на поле боя. Пока идёт ремонт и модификация обещанных Киеву танков, украинские военные проходят подготовку в Германии.

«На западные танки идёт азартная охота»

Потенциальное возвращение украинских сил к использованию советских танков в своих наступательных операциях вряд ли повлияет на их успех, сказал в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Без разницы, будут ли они использовать Т-64 или Abrams и Leopard — сгорят и те, и другие. Западные эксперты призывают беречь свои танки, потому что на них идёт азартная охота. Первой стараются уничтожить натовскую технику», — рассказал эксперт.

Танк Abrams

Gettyimages.ru

© Artur Widak/NurPhoto

А уничтожение западной техники подрывает её репутацию и имидж НАТО в целом, отметил Сергей Суворов.

«Мотивация таких советов — сохранение имиджа западной техники, чтобы она меньше горела на поле боя. Всех российских танкистов учили бороться с натовскими танками — Leopard, Challenger, Leclerc и тому подобными. Их можно подбить так же, как и любой другой танк, тот же Т-64. Можно подбить и Abrams, как это делали в Ираке Т-72, принятые на вооружение тогда, когда танки Abrams только проектировались», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с RT заметил, что таким образом Запад намекает киевскому режиму, что ВСУ лучше пользоваться вооружением и техникой с которыми они умеют обращаться и которая не так затратна в использовании.

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«Это могут быть необязательно Т-64, а любые танки советского образца. Украинцы их освоили, для их эксплуатации существует полноценная инфраструктура. А вот для обслуживания батальона танков Leopard или тем более Abrams нужна мощнейшая инженерная, транспортная и топливная инфраструктура. Нужно несколько тысяч человек и целый завод», — пояснил эксперт.

Кроме того, мастерство овладения принципиально отличной от советской техники предполагает годы, а не месяцы подготовки, добавил Прохватилов.

«Танком нужно владеть в совершенстве, чтобы в долю секунды принимать решения. Это умеют немцы, британцы, американцы, у которых все эти танки стоят на вооружении. Украинцам для этого понадобятся годы. Это абсолютное переучивание на стандарты НАТО, на технику, на системы связи. Самый оптимистичный срок такой подготовки — три года, а по факту пять лет. Можно, конечно, посадить в танки наёмников, но сколько таких найдётся?» — отметил собеседник RT.

Он считает, что дальнейшие поставки киевскому режиму партий западных танков ситуацию на линии соприкосновения не изменят.

«Приедет с десяток танков Abrams, экипажи научили нажимать на педали и вертеть пушкой. Их будут использовать как хорошо защищённые огневые точки для стрельбы из укрытия. Сейчас же украинцы идут в атаку пехотой, которая там массово гибнет, а танки и БМП Bradley оставляют в тылу. При отсутствии авиации танки будут мгновенно подбиты», — заключил эксперт.