«Политическая демагогия»: в Германии призвали поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, они нужны для оказания помощи «застопорившемуся контрнаступлению» ВСУ. Ранее киевский режим уже запрашивал у Берлина Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были переданы украинской стороне. Впрочем, с точки зрения аналитиков, даже если германские власти решат экспортировать такие боеприпасы на Украину, это вряд ли как-либо усилит ВСУ и повлияет на ход спецоперации.

Правительство ФРГ должно поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, чтобы обеспечить успех украинского контрнаступления. Об этом заявил депутат бундестага от СДПГ Андреас Шварц.

«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьёзной авиации для поддержки. Тут остаётся только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию», — приводит его слова ТАСС.

По словам политика, правительство ФРГ якобы теряет драгоценное время, как и в вопросе поставок Киеву танков в 2022 году.

«Мы хотим добиться того, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей требуются крылатые ракеты «воздух — земля» типа Taurus», — подчеркнул депутат.



Таким образом, Шварц стал первым депутатом в рядах СДПГ, высказавшимся в пользу передачи ракет киевскому режиму.

Ракетная угроза

Напомним, что киевский режим ещё в мае запросил у Берлина ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 км.

Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System — Автоматическая система общего назначения с унитарным и кассетным оснащением, адаптируемым к цели) и KEPD (Kinetic Energy Penetrating Destroyer — Кинетическое проникающее средство поражения) 350 — это крылатые ракеты производства Taurus Systems GmbH — совместного предприятия концерна EADS, а также компаний MBDA и Saab Bofors Dynamics. Они были разработаны в 1990-х годах.

Истребитель F-18

Gettyimages.ru

© JohnnyPowell

На сайте MBDA отмечается, что Taurus предназначены для нанесения высокоточных ударов по труднодоступным и важным целям. Они оснащены двухступенчатой боеголовкой MEPHISTO, которая может поражать укреплённые цели и обеспечивать фугасно-осколочное поражение нескольких целей на большой площади.

При этом данные ракеты относятся к классу «воздух — земля», то есть для их применения требуются самолёты западного образца.

По данным разработчиков, этими ракетами оснащаются немецкие истребители Tornado и испанские F/A-18 Hornet. Продолжается интеграция этих систем с корейскими самолётами F-15K, тогда как интеграция с истребителями Eurofighter только планируется, говорится на сайте MBDA.

Согласно открытым данным, бундесвер должен был получить около 600 таких ракет, однако на данный момент готовыми к эксплуатации считаются около 150.

Ракеты Taurus считаются аналогом британских систем Storm Shadow, которые также производятся MBDA и уже были поставлены Украине. Кроме того, о намерении передать Киеву сходное вооружение заявила и Франция: 16 мая в эфире телеканала TF1 Info об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Впоследствии в Минобороны Пятой республики заявили, что ракеты SCALP уже были переданы Украине на момент заявления Макрона.

Кроме того, в США идёт обсуждение поставок Киеву ATACMS. В конце июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден якобы обсуждает этот вопрос с Владимиром Зеленским, однако решение ещё не принято.

В Москве уже отмечали, что поставки киевскому режиму дальнобойного оружия не заставят РФ прекратить спецоперацию, но изменят её географию. Так, в начале года об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава государства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале июня отметил, что обсуждение странами Запада поставок дальнобойных ракет киевскому режиму обязывает Россию продолжать спецоперацию на Украине.

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков отметил, что поставки европейских ракет высокой дальности ещё больше повысят напряжённость ситуации вокруг Украины.

«Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут (на Украину. — RT). Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 км и выше. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости», — подчеркнул Песков.

«Сотрясение воздуха»

Военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT отметил, что текущий призыв по поставкам новых ракет киевскому режиму стоит расценивать, скорее, как попытку отдельного германского депутата заработать политический капитал.

Ракета Taurus

AFP

© Thomas COEX

«Это сотрясение воздуха. Даже если будет принято политическое решение о таких поставках на уровне правительства ФРГ, вопрос не закроется. Предметный разговор начнётся тогда, когда эти изделия появятся в украинском театре военных действий. Киеву уже поставляют дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они ситуацию кардинально не изменили, так что если призыв бундестага отправить туда сходные ракеты Taurus будет когда-либо реализован, то по большому счёту тоже ничего не изменится», — отметил эксперт.

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Заявления немецких политиков о том, что ракеты Taurus смогут как-либо повлиять на успехи ВСУ в контрнаступлении, Хроленко назвал оторванными от реальности.

«Это политическая демагогия. Киеву уже поставляют дальнобойные ракеты Британия и Франция. От этого для украинской армии ничего не меняется. Слишком велико тактическое, стратегическое и огневое превосходство российской армии в украинском театре военных действий. Никакое новое изделие, самолёты, дроны изменить этого соотношения сил не могут», — подчеркнул собеседник RT.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT, в свою очередь, отметил, что подобное решение станет ещё одним эскалационным шагом со стороны Берлина.

«ФРГ таким образом поддержит продолжение украинского кризиса и ещё прочнее укрепит свой статус непосредственной стороны этого конфликта. Это не будет способствовать укреплению авторитета Германии и ещё больше отдалит её от России», — считает Литовкин.

При этом он выразил уверенность, что поставка таких ракет особо не повлияет на эффективность действий ВСУ.

«Это блеф и стремление выдать желаемое за действительное. Эти ракеты технически ничем не отличаются от тех же французских SCALP. У ВС РФ есть возможность защититься от них, как и от английских ракет, и от любых других. У российской армии хорошо развита система противовоздушной обороны. А Решение по поставкам в конечном итоге зависит от давления США, потому что ФРГ, к сожалению, уже не является суверенным государством», — заключил аналитик.