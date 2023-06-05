«Доделать своё дело до конца»: в России заявили о продолжении СВО на фоне возможных поставок Киеву дальнобойных ракет

Открытая странами Запада дискуссия по поставкам Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости, но не повлияет на решение России продолжить СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее о намерении передать Украине ракеты западного производства заявили во Франции, а Германия получила просьбу от Киева о поставке ракет Taurus. Военные эксперты подчёркивают, что единственной мотивацией киевского режима при запросе на такое вооружение является не стремление использовать его в рамках СВО, а нанесение ударов именно по территории РФ.

Обсуждение странами Запада поставок дальнобойных ракет киевскому режиму обязывает Россию продолжать спецоперацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что страны Запада уже открыли дискуссию по поставкам Киеву ракет с высокой дальностью действия.

«Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут (на Украину. — RT). Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, ну, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряженности», — подчеркнул Песков.

Ракетное оснащение

Напомним, киевский режим на протяжении последних месяцев наряду с другим вооружением добивается от Запада поставок дальнобойных ракет. При этом некоторые западные государства уже передали Украине ракеты с большей дальностью действия, чем у ранее имевшихся на вооружении ВСУ.

Так, Великобритания передала Киеву крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности, которые производятся компанией MBDA Missile Systems. Информацию об этом 11 мая подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед членами Палаты общин британского парламента. При этом из его слов следовало, что дальность этих ракет составляет 250—300 км.

Ракета Storm Shadow

AFP

© JACK GUEZ

ВСУ уже успели атаковать этими боеприпасами гражданские объекты в Луганске: 12 мая Украина нанесла удары Storm Shadow по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам». Вместе с тем российским средствам ПВО уже удалось несколько раз перехватить британские ракеты.

Вслед за Великобританией о своём намерении поставить киевскому режиму ракеты заявила Франция — 16 мая в эфире французского телеканала TF1 Info об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Французский президент не уточнил тип боеприпасов, которые страна планирует передать Украине, но известно, что на вооружении французской армии есть ракеты под названием SCALP-EG, аналогичные по своим характеристикам британским Storm Shadow.

Также по теме «Откровенно говоря, может пойти по-разному»: Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению Украина готова начать контрнаступление, заявил президент страны Владимир Зеленский. Однако, по его словам, оно может пойти по разным...

«Мы решили расширить поставки, отправить новые боеприпасы, новые ракеты, имеющие дальность, которая позволит Украине сопротивляться и вести это (предстоящее. — RT) контрнаступление», — заявил Макрон в интервью французским СМИ. При этом французский лидер утверждает, что Париж не снабжает Киев оружием, способным поразить цели на территории РФ. «Мы не поставляем вооружение, способное достичь территории России. Иногда необходимо провести черту», — сказал он.

В свою очередь, Германия заявила о том, что получила от Киева официальный запрос с просьбой поставить ему крылатые ракеты Taurus KEPD 350 с дальностью действия до 500 км. Первоначально об этом в конце мая сообщили немецкие СМИ, однако позднее эту информацию подтвердили в Минобороны ФРГ.

«Недавно мы получили от украинской стороны запрос (на поставку крылатых ракет Taurus. — RT)», — сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Германии агентству AFP.

При этом она не сообщила никаких дополнительных подробностей, например, сколько единиц запрашивает украинское правительство.

В Москве уже отмечали, что поставки киевскому режиму дальнобойного оружия не заставят РФ прекратить спецоперацию, но изменят её географию. Об этом, в частности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян 20 июля 2022 года.

«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», — подчеркнул Лавров.

Эту же позицию в начале года озвучил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава государства, добавив, что победить Россию на поле боя невозможно.

Дополнительные возможности

Ракеты с высокой дальностью действия нужны Киеву для нанесения ударов именно по территории РФ, так как для поражения целей в зоне спецоперации их характеристики будут избыточными, отметил в разговоре с RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Система С-350

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Желание получить ракеты с дальностью 500 км и выше говорит о намерениях Киева наносить ракетные удары вглубь старой российской территории, поскольку данная дальность является избыточной для нанесения ударов по целям в зоне специальной военной операции. Однако это приведёт лишь к тому, что Россия со своей стороны примет решение о вводе в конфликт дополнительных сил и использования дополнительных возможностей, которые раньше не применялись. Кроме того, если эти ракеты будут использованы для нанесения ударов по стратегически важным целям в глубине российской территории, имеющим отношение к системе управления и российской стратегической инфраструктуре, то можно предположить, что произойдёт расширение рамок конфликта. Потому что Россия должна будет на это реагировать», — подчеркнул эксперт.

Также по теме Согласованная позиция: канцлер ФРГ выступил против возможной заморозки конфликта на Украине Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может быть и речи о заключении холодного мира на Украине, и подчеркнул, что...

Учитывая предыдущие сценарии с западными вооружениями, можно ожидать, что дальнобойные ракеты также в итоге будут переданы украинским силам, считает Василий Кашин.

Говоря о способах противодействия такому оружию, эксперт напомнил, что российские системы ПВО уже не раз перехватывали западные ракеты. Однако, по его словам, ни одна система не может гарантировать безупречного результата, поэтому самым эффективным способом борьбы с оружием противника остаётся его уничтожение до применения.

«Система ПВО может ослабить вероятный удар, даже довольно значительно, но она никогда не гарантирует 100% защиты. 100%-ая защита обеспечивается только уничтожением тех сил противника, которые наносят эти удары, или тех сил, которые используются для целеуказания или управления этими ударами», — отметил Кашин.

Очевидно, что киевский режим будет применять всё поставляемое ему вооружение для ударов по российской территории, что обязывает РФ продолжать добиваться демилитаризации Украины военными методами в рамках СВО, отметил в разговоре с RT военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин.

«Поставляемое Западом современное вооружение будет бить по нашим городам, по нашим мирным жителям. Присылают это вооружение не для того, чтобы оно применялось на фронте. Оно применяется в обстреле наших мирных городов: Донецка, Луганска, Белгорода. Поэтому да, единственный способ прекратить передачу оружия Киеву — это выполнить те задачи, которые поставил президент 24 февраля 2022 года: обеспечить безопасность наших территорий, демилитаризировать и денацифицировать Украину», — подчеркнул собеседник RT.

Эксперт не сомневается, что Запад в итоге примет решение передать Украине ракеты среднего и дальнего радиуса действия, как уже согласился передать киевскому режиму танки и боевые самолёты. При этом военный эксперт считает, что российские системы смогут осуществить перехват и уничтожение ракет, которые западный блок намеревается поставить Киеву.

«Наши системы ПВО очень эффективные и результативные. Свою эффективность они продемонстрировали уже не раз и не два, как против украинских ракет, так и западных», — заключил Виктор Литовкин.