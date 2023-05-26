Средствами противовоздушной обороны: в МО РФ заявили о перехвате двух крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

Российские средства ПВО за сутки перехватили в зоне СВО две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом рассказали в Минобороны России. Кроме того, высокоточным оружием большой дальности был нанесён удар по местам хранения боеприпасов украинских войск.

В Минобороны России заявили о перехвате в ходе СВО двух ракет Storm Shadow, поставленных Украине Великобританией.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За сутки также уничтожено 20 беспилотников противника.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Как отметил Конашенков, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

По данным Минобороны РФ, авиация и артиллерия российских войск за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 92 районах.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Кроме того, в Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68УМ.

Обстановка в зоне СВО

Как рассказал Конашенков, на Купянском направлении артиллерия группировки «Запад» поразила подразделения ВСУ, находившиеся в Харьковской области. В этом секторе также пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял до 35 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» поразили подразделения противника в районах населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате ударов авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений группировки «Юг» за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица Д-30. Поражён также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки «Восток» нанесли поражение подразделениям противника в районах нескольких населённых пунктов Запорожской области и Луганской Народной Республики.

За сутки на данных направлениях противник потерял свыше 120 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

На Херсонском направлении в течение суток ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Военкоры RT — о ситуации на передовой

Военкор RT Илья Васюнин рассказал об обстановке в освобождённом Артёмовске. Журналист побывал в городе вместе с группой российских военных. По его словам, Артёмовск освобождён, но на местности продолжаются артиллерийские дуэли.

В частности, во время съёмки сюжета группа оказалась на расстоянии меньше километра от места, где шли бои.

Военкор RT Илья Васюнин рассказал об обстановке в Артёмовске

«Противник стоит в селе Ивановском, ведётся огонь из танков, миномётов, «Града», — рассказал Васюнин.

В ходе перемещения по городу военные укрылись от слежки украинского беспилотника и от последовавшего за этим обстрела в одном из гаражных секторов. При осмотре пространства внутри гаражей выяснилось, что укрывавшиеся там украинские военные вырыли лаз, позволявший им перемещаться под землёй незамеченными.

Кроме того, российские бойцы продемонстрировали журналисту оставленный ВСУ укрепрайон, в котором обнаружили флаги, вероятно принадлежавшие иностранным наёмникам.