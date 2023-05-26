Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и одну «Гром-2»
Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и тактическую ракету «Гром-2».
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что поставка ВСУ ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.
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