Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и одну «Гром-2»

Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и тактическую ракету «Гром-2».

РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что поставка ВСУ ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.