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Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и одну «Гром-2»

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Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и тактическую ракету «Гром-2».
Российские силы ПВО за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и одну «Гром-2»
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что поставка ВСУ ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.

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