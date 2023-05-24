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Daily Mail: поставка Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на Британии

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Британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что поставка украинскому президенту Владимиру Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.
Daily Mail: поставка Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на Британии
  • AP

Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы», — отметил аналитик.

По его словам, после поставок Украине неопределённого количества ракет Storm Shadow Лондон мало что ещё сможет предоставить Киеву.

Также Уилдон предположил, что срок годности ракет, доставленных в зону боевых действий, уже истёк.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Также Сунак обсудил дальнейшее оказание военной помощи Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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