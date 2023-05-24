Daily Mail: поставка Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на Британии
- AP
Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.
«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы», — отметил аналитик.
По его словам, после поставок Украине неопределённого количества ракет Storm Shadow Лондон мало что ещё сможет предоставить Киеву.
Также Уилдон предположил, что срок годности ракет, доставленных в зону боевых действий, уже истёк.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Также Сунак обсудил дальнейшее оказание военной помощи Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.