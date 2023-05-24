Daily Mail: поставка Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на Британии

Британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что поставка украинскому президенту Владимиру Зеленскому ракет Storm Shadow критически скажется на возможностях Лондона.

Об этом он рассказал в интервью Daily Mail.

«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы», — отметил аналитик.

По его словам, после поставок Украине неопределённого количества ракет Storm Shadow Лондон мало что ещё сможет предоставить Киеву.

Также Уилдон предположил, что срок годности ракет, доставленных в зону боевых действий, уже истёк.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Также Сунак обсудил дальнейшее оказание военной помощи Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.