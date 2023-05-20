Макрон и Сунак обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте канцелярии премьера Великобритании.

«Они обсудили то, как Великобритания и Франция могут продолжить поддерживать усилия Украины в сфере обороны, в том числе оказывая ей военную помощь и долгосрочную поддержку в обеспечении безопасности страны», — говорится в сообщении.

Сунак и Макрон также договорились тесно контактировать в преддверии саммита НАТО в июле.

Ранее лидеры страны G7 в итоговом заявлении подчеркнули своё намерение оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.