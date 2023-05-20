Лидеры G7 подтвердили намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Лидеры страны G7 в итоговом заявлении подчеркнули своё намерение оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

«Мы подтверждаем нашу нерушимую поддержку Украине столько, сколько это потребуется», — цитирует РИА Новости заявление.

Отмечается, что целью этого является установление справедливого мира.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолёты Украине.

Позже в Белом доме заявили, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.