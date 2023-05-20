Американский генерал Милли и главком ВСУ Залужный обсудили обстановку на Украине
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что стороны обменялись «прогнозами и оценками» касательно нынешней ситуации в СВО.
«Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолёты Украине.
Позже в Белом доме заявили, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.
Также поступала информация, что Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооружённых сил — замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.