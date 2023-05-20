Американский генерал Милли и главком ВСУ Залужный обсудили обстановку на Украине

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным боевую обстановку на Украине.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что стороны обменялись «прогнозами и оценками» касательно нынешней ситуации в СВО.

«Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие месяцы обсудят с союзниками, какие страны поставят военные самолёты Украине.

Позже в Белом доме заявили, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Также поступала информация, что Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооружённых сил — замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.