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США считают, что самолёты F-16 потребуются Украине в будущем

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В Белом доме заявили, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, украинские власти в настоящее время не нуждаются в американских истребителях F-16. 

«Они не нужны для ожидающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении агентства.

Помощник президента США отметил, что данная техника понадобится Киеву в будущем.

«Мы полагаем, что сможем дать то, что им будет нужно в будущем», — сказал Салливан.

Ранее в США рассказали, что Вашингтон в ближайшее время обсудит с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.

Также в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.

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