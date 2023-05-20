США считают, что самолёты F-16 потребуются Украине в будущем
Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, украинские власти в настоящее время не нуждаются в американских истребителях F-16.
«Они не нужны для ожидающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении агентства.
Помощник президента США отметил, что данная техника понадобится Киеву в будущем.
«Мы полагаем, что сможем дать то, что им будет нужно в будущем», — сказал Салливан.
Ранее в США рассказали, что Вашингтон в ближайшее время обсудит с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.
Также в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.