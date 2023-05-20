США считают, что самолёты F-16 потребуются Украине в будущем

В Белом доме заявили, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, украинские власти в настоящее время не нуждаются в американских истребителях F-16.

«Они не нужны для ожидающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении агентства.

Помощник президента США отметил, что данная техника понадобится Киеву в будущем.

«Мы полагаем, что сможем дать то, что им будет нужно в будущем», — сказал Салливан.

Ранее в США рассказали, что Вашингтон в ближайшее время обсудит с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.

Также в Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России.