В Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России
Как информирует ТАСС, об этом он рассказал журналистам, комментируя поставки Киеву истребителей F-16.
Салливан отметил, что Вашингтон предоставляет Украине вооружение с условием недопущения ударов по российской территории.
«Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим требованиям», — добавил помощник президента США.
Ранее в Белом доме заявили, что США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.
Также планируется, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.