В Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России

Администрация Соединённых Штатов не поддерживает удары Украины по территории, которую она признаёт российской. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как информирует ТАСС, об этом он рассказал журналистам, комментируя поставки Киеву истребителей F-16.

Салливан отметил, что Вашингтон предоставляет Украине вооружение с условием недопущения ударов по российской территории.

«Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим требованиям», — добавил помощник президента США.

Ранее в Белом доме заявили, что США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ.

Также планируется, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.