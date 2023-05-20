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Politico: Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву

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Президент США Джо Байден во время пребывания в Хиросиме на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $375 млн.

Об этом информирует Politico.

«Пакет будет включать в себя больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанковых средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление Байден собирается сделать после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в Белом доме заявили, что тема поставок F-16 Киеву может обсуждаться на полях G7, но не стоит на повестке саммита.

Также поступала информация, что США с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16.

Кроме того, в Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с Байденом в Хиросиме.

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