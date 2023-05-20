Politico: Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву
Об этом информирует Politico.
«Пакет будет включать в себя больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанковых средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее заявление Байден собирается сделать после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее в Белом доме заявили, что тема поставок F-16 Киеву может обсуждаться на полях G7, но не стоит на повестке саммита.
Также поступала информация, что США с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16.
Кроме того, в Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с Байденом в Хиросиме.