Белый дом: тема поставок F-16 Киеву может обсуждаться на полях G7
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Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Именно F-16 не стоят на повестке G7... Но, что касается определённых средств, таких как F-16, — это не отдельный вопрос на повестке, но (тема. — RT) может возникнуть на полях», — цитирует его РИА Новости.
Кирби отметил, что тема Украины и помощи Киеву будет обсуждаться на саммите G7.
Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.
Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.