Белый дом: тема поставок F-16 Киеву может обсуждаться на полях G7

Тема поставок истребителей F-16 Киеву может обсуждаться на полях G7, но не стоит на повестке саммита.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Именно F-16 не стоят на повестке G7... Но, что касается определённых средств, таких как F-16, — это не отдельный вопрос на повестке, но (тема. — RT) может возникнуть на полях», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что тема Украины и помощи Киеву будет обсуждаться на саммите G7.

Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.

Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.