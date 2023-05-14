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Зеленский призвал снять все ограничения на поставки оружия Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.
Зеленский призвал снять все ограничения на поставки оружия Украине
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Зеленского по итогам переговоров с правительством Германии.

По данным пресс-службы, во встрече принимали участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Ранее Шольц заявил, что помощь Берлина, которую он оказывает Вооружённым силам Украины, сосредоточена на средствах противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии.

До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.

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