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Зеленский намерен убедить Германию участвовать в коалиции по поставке ВСУ истребителей

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке Вооружённых сил Украины истребителями.
Зеленский намерен убедить Германию участвовать в коалиции по поставке ВСУ истребителей
  • globallookpress.com
  • © Filip Singer/Keystone Press Agency

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам украинского лидера, группа стран в данный момент работает над созданием «коалиции по истребителям».

«Я думаю, что я обращусь и к немецкой стороне с просьбой поддержать нас в рамках этой коалиции», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.

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