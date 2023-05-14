Зеленский намерен убедить Германию участвовать в коалиции по поставке ВСУ истребителей
- globallookpress.com
- © Filip Singer/Keystone Press Agency
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По словам украинского лидера, группа стран в данный момент работает над созданием «коалиции по истребителям».
«Я думаю, что я обращусь и к немецкой стороне с просьбой поддержать нас в рамках этой коалиции», — отметил Зеленский.
Ранее стало известно, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.