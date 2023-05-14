Шольц заявил, что помощь ФРГ для Украины сосредоточена на средствах ПВО и артиллерии
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- © Christoph Soeder/dpa
Об этом, как пишет ТАСС, Шольц сказал по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Политик напомнил, что Берлин поставил Киеву средства ПВО и артиллерию.
«Это то, на чём мы, немцы, сейчас сконцентрированы», — подчеркнул политик.
Вместе с тем ранее Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.