Шольц заявил, что помощь ФРГ для Украины сосредоточена на средствах ПВО и артиллерии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что помощь Берлина, которую он оказывает Вооружённым силам Украины, сосредоточена на средствах противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии.

Об этом, как пишет ТАСС, Шольц сказал по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политик напомнил, что Берлин поставил Киеву средства ПВО и артиллерию.

«Это то, на чём мы, немцы, сейчас сконцентрированы», — подчеркнул политик.

Вместе с тем ранее Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.