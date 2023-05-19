В Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с Байденом в Хиросиме
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«Да, я могу это подтвердить», — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос, его цитирует ТАСС.
По его словам, Зеленский желает обсудить с Байденом обучение украинских лётчиков пилотированию американских истребителей F-16.
Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.
По информации NBC, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, однако самолёты не обязательно будут поступать непосредственно из Соединённых Штатов.