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В Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с Байденом в Хиросиме

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Украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Джо Байденом на саммите G7 в Хиросиме, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
В Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с Байденом в Хиросиме
  • Gettyimages.ru

«Да, я могу это подтвердить», — сказал он в эфире телемарафона, отвечая на соответствующий вопрос, его цитирует ТАСС.

По его словам, Зеленский желает обсудить с Байденом обучение украинских лётчиков пилотированию американских истребителей F-16.

Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.

По информации NBC, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, однако самолёты не обязательно будут поступать непосредственно из Соединённых Штатов.

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