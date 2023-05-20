Белый дом: США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят самолёты ВСУ
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолёты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — отметил Салливан.
При этом он добавил, что в ближайшие месяцы также будет вестись подготовка украинских пилотов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.
Также поступала информация, что США с союзниками планируют предоставить Украине истребители F-16.