Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооружённых сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — сказал Залужный.

При этом он заявил, что Герасимов является «сильным врагом», которого ВСУ должны уважать.

«Не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности ВС Российской Федерации. Всё-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — добавил Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный появился в эфире украинского ТВ после слухов о его гибели.