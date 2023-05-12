Главнокомандующий ВСУ Залужный появился в эфире украинского ТВ после слухов о его гибели

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный появился в эфире украинского телевидения впервые после слухов о его гибели.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову он заявил о том, что борется с «отголосками Советской армии» в Вооружённых силах Украины.

Как сообщила «Лента.ру», интервью показали в эфире украинского телеканала «1+1».

Отмечается, что перед этим в сети появились слухи о гибели Залужного, которые опровергла замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил, что местонахождение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского может быть неизвестно даже киевским властям.

По словам Гагина, есть неподтверждённые слухи о том, что они могли погибнуть во время авиационных ударов по одному из центров принятия решений.