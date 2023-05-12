Советник Гагин: даже Киеву может быть неизвестно, где находятся Залужный и Сырский

Местонахождение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского может быть неизвестно даже киевским властям. Такое мнение выразил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Что Сырский, что Залужный давно выпали из медиаполя. Их местонахождение до сих пор неизвестно не только нам, но, я так понимаю, что, возможно, оно неизвестно и властям Украины», — цитирует его РИА Новости. Об этом он сказал в эфире «Первого канала».

По его словам, действительно, есть слухи, что они могли погибнуть во время авиационных ударов по одному из центров принятия решений.

При этом он подчеркнул, что эта информация пока не подтверждена.

12 мая украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что заслушал доклады министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский не уточнил содержание докладов, но отметил, что они сверили «долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет».

Он добавил, что на встрече командующий сухопутными войсками Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.

10 мая замглавы Минобороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения СМИ о гибели командующих ВСУ.