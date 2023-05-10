На Украине опровергли информацию о гибели командующих ВСУ
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«Распространяют информацию якобы о ликвидации наших командующих... Все живы», — написала она в Telegram.
Маляр уточнила, что сообщения о ликвидации украинских командующих появлялись трижды на протяжении недели.
2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.
Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на «секретные документы», попавшие в сеть, сообщила, что, согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат, что в пять раз превышает цифры, заявленные Киевом.