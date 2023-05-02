Шойгу: за прошедший месяц ВСУ потеряли более 15 тысяч человек

В апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились.

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.