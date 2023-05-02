Шойгу: за прошедший месяц ВСУ потеряли более 15 тысяч человек

Короткая ссылка
В апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тыс. человек», — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились.

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить