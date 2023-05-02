Марочко сообщил, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, потери украинских войск на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях резко увеличились за неделю.
«В два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), в личном составе практически на 1 тыс. украинских боевиков и наёмников (до 4 тыс.)», — цитирует его ТАСС.
Также возросло число уничтоженных гаубиц Д-20, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее стало известно, что российская авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам украинской армии.
Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении до 330 военных ВСУ.